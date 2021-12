“Purtroppo non è la prima volta”: Stefania Orlando e il dibattito di fine anno, esplode la polemica social (Di venerdì 31 dicembre 2021) Stefania Orlando protagonista di un servizio di “Striscia la notizia”, i fan non apprezzano e scoppia la polemica sui social: ecco i dettagli. Stefania Orlando (screenshot YouTube)Stefania Orlando è stata da poco protagonista di un noto format del programma satirico per eccellenza: “Striscia la notizia”. Si tratta di “Fatti e rifatti”, che ha l’obiettivo di individuare tutti i possibili cambiamenti estetici effettuati nel corso degli anni dai protagonisti della tv italiana. Questa volta è toccato a Stefania che è finita al centro del mirino del programma, scatenando una grande polemica sui social. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Ha ragione”: Stefania ... Leggi su specialmag (Di venerdì 31 dicembre 2021)protagonista di un servizio di “Striscia la notizia”, i fan non apprezzano e scoppia lasui: ecco i dettagli.(screenshot YouTube)è stata da poco protagonista di un noto format del programma satirico per eccellenza: “Striscia la notizia”. Si tratta di “Fatti e rifatti”, che ha l’obiettivo di individuare tutti i possibili cambiamenti estetici effettuati nel corso degli anni dai protagonisti della tv italiana. Questaè toccato ache è finita al centro del mirino del programma, scatenando una grandesui. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Ha ragione”:...

