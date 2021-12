Perché il Metaverso di Meta non è il vero Metaverso (Di venerdì 31 dicembre 2021) Una delle parole dell’anno – seppur sia entrata ufficialmente nello scenario mainstream soltanto lo scorso 28 ottobre – è Metaverso, associato all’azienda Meta di Mark Zuckerberg, quella che per più di un decennio è stata conosciuta come Facebook. Ma siamo sicuri che tutti siano consapevoli che ciò di cui si parla non esiste ancora? LEGGI ANCHE > Dopo la corsa al Far West c’è una corsa al Metaverso? E piantare paletti serve a qualcosa? Il Metaverso di Meta non esiste Che il Metaverso non esiste ancora – e che probabilmente non esisterà presto – è un’informazione talmente basilare da sembrare scontata, ma così effettivamente non è, quindi è opportuno fare un po’ di chiarezza. Ciò che esiste è un’idea, un’esplosione ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 31 dicembre 2021) Una delle parole dell’anno – seppur sia entrata ufficialmente nello scenario mainstream soltanto lo scorso 28 ottobre – è, associato all’aziendadi Mark Zuckerberg, quella che per più di un decennio è stata conosciuta come Facebook. Ma siamo sicuri che tutti siano consapevoli che ciò di cui si parla non esiste ancora? LEGGI ANCHE > Dopo la corsa al Far West c’è una corsa al? E piantare paletti serve a qualcosa? Ildinon esiste Che ilnon esiste ancora – e che probabilmente non esisterà presto – è un’informazione talmente basilare da sembrare scontata, ma così effettivamente non è, quindi è opportuno fare un po’ di chiarezza. Ciò che esiste è un’idea, un’esplosione ...

Advertising

rzanardelli : @FabParola @nboggian @GuidoCrosetto Buongiorno a tutti e scusate se m’inserisco con una riflessione. Il privato sta… - Jake02718800 : I token con metaverse sono il futuro di oggi, e perché non inserirne uno che è una gemma? Uno con potenziale e tras… - Jake02718800 : #POODL potrebbe aumentare troppo il suo prezzo, e questo perché la sua nuova app di realtà aumentata sarà presto ri… - Bitalians_ : Non temo il #Covid_19 perché vivo nel #metaverso!! #mana #sandbox #boson - Jake02718800 : I token con metaverse sono il futuro di oggi, e perché non inserirne uno che è una gemma? Uno con potenziale e tras… -