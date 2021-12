Omicron (e gli Usa) fanno parlare Israele e Arabia Saudita (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il ministro degli Esteri israeliano, Yair Lapid, e il suo omologo Saudita, Faisal Bin Farhan, martedì 21 dicembre hanno partecipato a un incontro virtuale di alti diplomatici di vari Paesi del mondo ospitato dal segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione per combattere la variante Omicron del coronavirus. Ossia: gli Usa hanno messo allo stesso tavolo (sebbene digitale) Israele e Arabia Saudita, due Paesi teoricamente divisi da distanze ideologiche quasi esistenziali, con la monarchia sunnita protettrice dei luoghi dell’Islam che non riconosce l’esistenza dello stato ebraico. Siamo ancora lontani dagli Accordi di Abramo con cui gli Emirati Arabi Uniti e altri Paesi islamici hanno normalizzato le relazioni con Gerusalemme, passaggio che per i ... Leggi su formiche (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il ministro degli Esteri israeliano, Yair Lapid, e il suo omologo, Faisal Bin Farhan, martedì 21 dicembre hanno partecipato a un incontro virtuale di alti diplomatici di vari Paesi del mondo ospitato dal segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione per combattere la variantedel coronavirus. Ossia: gli Usa hanno messo allo stesso tavolo (sebbene digitale), due Paesi teoricamente divisi da distanze ideologiche quasi esistenziali, con la monarchia sunnita protettrice dei luoghi dell’Islam che non riconosce l’esistenza dello stato ebraico. Siamo ancora lontani dagli Accordi di Abramo con cui gli Emirati Arabi Uniti e altri Paesi islamici hanno normalizzato le relazioni con Gerusalemme, passaggio che per i ...

