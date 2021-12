Migranti | in arrivo a Pozzallo nave Sea Watch 3 con 440 a bordo

Advertising

LegaSalvini : ?? ++ MIGRANTI, ASSEGNATO IL PORTO DI AUGUSTA ALLA GEO BARENTS CON 558 A BORDO ++ #Salvini: Nave norvegese con 558… - nius2021 : ..........SALVINI E MELONI............L'OPPOSIZIONE PIU' VERGOGNOSA E INUTILE DEL PIANETA........... ... Nuovo sbar… - quotidianodirg : #Attualità #migranti Porto Pozzallo, in arrivo 440 migranti della Sea Watch3 - EzioAud46286532 : @MediasetTgcom24 Considerato che ci sono molte paersone che sono favorevoli all'arrivo dei migranti, se li prendano… - francescoa29 : Il CETO MEDIO costretto al freddo e al buio: il GOVERNO (TUTTO) non riesce a bloccare l'aumento dei prezzi stanzia… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti arrivo

- La nave umanitaria Sea Watch 3 ha ottenuto stamattina il permesso di poter portare a Pozzallo in Sicilia i 438raccolti durante cinque soccorsi in mare nell'ultima settimana. Tra i ......del fenomeno degli 'sbarchi diretti' diirregolari giunti sulle coste sud occidentali dell'Isola attraverso la rotta dell'Algeria, che nel corso del 2021 ha fatto registrare l'...Le autorità italiane hanno dato il via libera allo sbarco della nave dell'Ong tedesca, si tratta di uno dei più importanti arrivi in termini numerici del 2021 ...La nave, in mare dalla vigilia di Natale e che ha effettuato cinque soccorsi di altrettante imbarcazioni in difficoltà nel Mediterraneo ...