La pandemia mette a rischio la Supercoppa Dopo i provvedimenti del governo, Inter e Juventus ci pensano: la partita del 12 gennaio al Meazza verso il rinvio. 30 giocatori positivi in A di PAOLO FRANCI

