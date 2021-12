Il Covid non risparmia neanche la Juve: positivi Arthur e Pinsoglio (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’epidemia di Covid bussa anche in casa Juventus. La squadra di Allegri era tra le poche a non aver riportato casi di positività in questi giorni difficili, con i contagi che corrono in tutto il Paese. Sono risultati oggi positivi al tampone il centrocampista brasiliano Arthur e il terzo portiere Carlo Pinsoglio. I suddetti calciatori – scrive la Juve – stanno già osservando le norme previste e sono stati posti in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore. I bianconeri affronteranno il Napoli il 6 gennaio. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’epidemia dibussa anche in casantus. La squadra di Allegri era tra le poche a non aver riportato casi dità in questi giorni difficili, con i contagi che corrono in tutto il Paese. Sono risultati oggial tampone il centrocampista brasilianoe il terzo portiere Carlo. I suddetti calciatori – scrive la– stanno già osservando le norme previste e sono stati posti in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore. I bianconeri affronteranno il Napoli il 6 gennaio. L'articolo ilNapolista.

