Ikea annuncia | i prezzi aumentano del 9%

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Anche la più famosa delle aziende svedesi,, subisce l’impatto della pandemia. Aumenterà iin media del 9% il prossimo anno a causa delle continue interruzioni della fornitura e dei trasporti. Ad affermarlo è la società che gestisce la maggior parte dei negozi del gigante svedese del mobile. L’annuncio arriva mentre le carenze alimentate dalla pandemial’inflazione: “Come molti altri settori,continua ad affrontare notevoli vincoli di trasporto e materie prime che fanno aumentare i costi, senza interruzioni previste nel prossimo futuro”, ha affermato in una nota Ingka Group, la holding che possiede il 90% dei negozi. Costi elevati, soprattutto in Nord America e Europa, che impatteranno inevitabilmente sui clienti. “La media dell’aumento del Gruppo Ingka e’ di circa il ...

Advertising

EnricaMaina : Il sindaco Lorenzano annuncia lo svuotamento del tunnel Ikea -

Ultime Notizie dalla rete : Ikea annuncia

Corriere della Sera

Il timore palesato dai sindacati era che nelle intenzioni dici fosse uno spostamento dei flussi sul magazzino di Vercelli, aperto un anno e mezzo fa dalla multinazionale. Il piano di sviluppo ...Contentsquare , player globale della Digital Experience Analytics,la nomina di Marco Ferraris a nuovo Country Manager per l'Italia , con l'obiettivo di ... Fendi, Giorgio Armani,, Sephora,...Anche la più famosa delle aziende svedesi, Ikea, subisce l’impatto della pandemia. Aumenterà i prezzi in media del 9% il prossimo anno a causa delle continue interruzioni della fornitura e dei traspor ...Nel 2022 il colosso svedese dell'arredamento Ikea sarà costretto ad aumentare i prezzi in media del 9% a fronte delle carenze persistenti e dei costosi problemi di trasporto che si registrano nell'eco ...