Ghirlanda di frolla all’arancia | una corona di stelle in tavola!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Questadinon ha pari: è bellissima da vedere, deliziosa da assaporare, tutta tempestata diglassate. Farete un figurone, lasciando tutti a bocca aperta per questo dolce davvero spettacolare che servirete in tavola. Perfetta per queste festività così ricche di speranza, proprio ora che stiamo per entrare nel 2022, porterà fortuna a tutti quelli con cui vorrete condividerla. Unadi rara bellezza, ma facilissima da realizzare, a patto che seguiate passo a passo i consigli che noi di Non Solo Riciclo abbiamo in serbo per voi. Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo!di: ingredienti e preparazione Per questa ricetta procuratevi: per l’impasto farina bianca, 250 g burro, 130 g sale, 1 presa zucchero, ...