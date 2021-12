Fidanzato Alba Parietti chi è? Tra i due una grande differenza di età, ma è veramente così? (Di venerdì 31 dicembre 2021) Fidanzato Alba Parietti chi è? Pare che la showgirl abbia ritrovato l’amore al fianco di un ragazzo molto più giovane di lei di cui ha anche parlato: scopriamo la verità. Getty ImagesShowgirl e opinionista di grande successo, è forse ancora oggi una delle voci maggiormente temute dal mondo dello spettacolo, reduce dalla sua partecipazione a Tale e Quale show con Carlo Conti su Rai Uno, questa sera sarà una delle ospiti di Amadeus per dure addio al 2021. Ma al centro dell’attenzione la donna, madre dell’ex gieffino Francesco Oppini, ci finisce anche per il gossip che negli ultimi mesi si è soffermato sulla sua presunta relazione con un ragazzo molto più giovane di lei e di cui ha anche parlato in passato. Si tratterebbe di Cristiano Urso, violinista di ventidue anni, tra i due infatti ci sarebbe una ... Leggi su chenews (Di venerdì 31 dicembre 2021)chi è? Pare che la showgirl abbia ritrovato l’amore al fianco di un ragazzo molto più giovane di lei di cui ha anche parlato: scopriamo la verità. Getty ImagesShowgirl e opinionista disuccesso, è forse ancora oggi una delle voci maggiormente temute dal mondo dello spettacolo, reduce dalla sua partecipazione a Tale e Quale show con Carlo Conti su Rai Uno, questa sera sarà una delle ospiti di Amadeus per dure addio al 2021. Ma al centro dell’attenzione la donna, madre dell’ex gieffino Francesco Oppini, ci finisce anche per il gossip che negli ultimi mesi si è soffermato sulla sua presunta relazione con un ragazzo molto più giovane di lei e di cui ha anche parlato in passato. Si tratterebbe di Cristiano Urso, violinista di ventidue anni, tra i due infatti ci sarebbe una ...

