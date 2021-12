“Ecco, ora guardate”. Clarissa Selassiè smaschera i concorrenti del GF Vip (Di venerdì 31 dicembre 2021) E lacrime furono. Al GF Vip non si va soltanto per tornare in auge e far parlare di sé. I personaggi che desiderano entrare nella Casa del reality di Alfonso Signorini lo sanno benissimo. Si tratta di un’esperienza che può essere anche traumatica. E non poco. Prendete l’ex miss Italia Manila Nazzaro. Lei è una delle inquiline della ‘prima linea’, quelli cioè che fanno parte del gioco sin dall’inizio. Come spesso avviene dentro quelle mura piene di telecamere si formano delle vere e proprie fazioni. E una di queste è rappresentata dalle principesse Selassié. Jessica e Lucrezia, nota col nomignolo di Lulù, sono ancora dentro. Mentre Clarissa è uscita da un po’ di tempo. E praticamente fin da subito ha preso di mira proprio Manila. Che, di fronte a certe pesanti accuse non ha retto ed è scoppiata a piangere. Clarissa Selassié dallo studio del ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021) E lacrime furono. Al GF Vip non si va soltanto per tornare in auge e far parlare di sé. I personaggi che desiderano entrare nella Casa del reality di Alfonso Signorini lo sanno benissimo. Si tratta di un’esperienza che può essere anche traumatica. E non poco. Prendete l’ex miss Italia Manila Nazzaro. Lei è una delle inquiline della ‘prima linea’, quelli cioè che fanno parte del gioco sin dall’inizio. Come spesso avviene dentro quelle mura piene di telecamere si formano delle vere e proprie fazioni. E una di queste è rappresentata dalle principesse Selassié. Jessica e Lucrezia, nota col nomignolo di Lulù, sono ancora dentro. Mentreè uscita da un po’ di tempo. E praticamente fin da subito ha preso di mira proprio Manila. Che, di fronte a certe pesanti accuse non ha retto ed è scoppiata a piangere.Selassié dallo studio del ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Ultim'ora ?? Dopo nemmeno 5 giorni, cambiano di nuovo le regole su #Covid e #quarantena: ecco cosa ha deciso la ca… - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Il governo ha deciso e non ci sono buone notizie: nuove #restrizioni per #Natale. Ecco quali ?? - ASmerilli : ?? In questa terra desolata, il Signore si impegna a rigenerare la bellezza e a far rinascere la speranza: «Ecco fac… - ComuneParma : RT @parmawelcomeoff: La mostra #Banksy è aperta anche a #Capodanno, ecco gli orari di questi giorni: 31/12 10.00-14.30 01/01 14.30-19.30 02… - ludovicaaaaaa_ : ecco ora sono incazzata e non mi sto concentrando -