Dakar | Mattias Ekström | “Cerco di imparare da ogni chilometro che faccio”

(Di venerdì 31 dicembre 2021) In quel di Jeddah tutto è pronto per l’edizione 2022 della, la competizione raid più famosa e nello stesso tempo estenuante al mondo. L’Arabia Saudita sarà protagonista per il terzo anno consecutivo, le emozioni sono assicurate a partire da domani quando si disputerà il prologo che come consuetudine apre l’evento. Tra i protagonisti c’è sicuramente, alfiere di Audi che ha vinto nella propria carriera con il marchio teutonico il FIA World Rallycross Championship ed per due volte il DTM. Una nuova sfida è all’orizzonte per lo scandinavo, una missione oltremodo interessante con il brand tedesco che si appresta per debuttare in Medio Oriente. Il 43enne nativo di Falun ha dichiarato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Penso che lasia sicuramente un qualcosa di diverso. ...