Covid, 144.243 i nuovi positivi. Omicron diffusa al 20%: circola di più in Umbria e Toscana (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono 144.243 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Italia oggi su un totale di 1.224.025 tamponi con un tasso di positività all'11,78%. E' quanto emerge dal report del Ministero della Salute. Covid, i decessi sono 155 Sono 11.150 i ricoverati con sintomi, + 284 da ieri, 1.260 in terapia intensiva, + 34 da ieri, mentre sono 155 i morti. Con i 22.579 dimessi da ieri sale a 5.087.297 il bilancio totale dei guariti da inizio pandemia. LEGGI ANCHE Covid, ok dell'Aifa a pillola Merck e antivirale Remdesivir: ecco come funzionerà la cura Covid, Al Bano positivo: salterà il Capodanno Mediaset. «Sto bene, ma è un virus maledetto» (video) Brusaferro: i casi aumenteranno anche nei prossimi giorni Lo scenario di Covid in Italia mostra che "ci ...

