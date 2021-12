Cina, la fidanzata non accetta i suoi figli e lui li lancia dal quindicesimo piano: condannati a morte (Di venerdì 31 dicembre 2021) Uno uomo e la sua fidanzata sono stati condannati a morte per aver lanciato dal quindicesimo due bambini di uno e due anni, uccidendoli. L'agghiacciante storia arriva da Chongqing in Cina e ha... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 31 dicembre 2021) Uno uomo e la suasono statiper averto daldue bambini di uno e due anni, uccidendoli. L'agghiacciante storia arriva da Chongqing ine ha...

