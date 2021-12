Azione: Calenda, 'un anno entusiasmante' (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - Un anno "entusiasmante, di battaglia" con l'affermAzione di Azione come primo partito nelle elezioni comunali a Roma dopo una campagna elettorale condotta "come fosse una prova generale di quelle del futuro". È il 2021 raccontato da Carlo Calenda, leader di Azione, in un video postato sui suoi social. Un anno "di proposte dettagliate a partire dall'ossessione' per i giovani e per le donne a quelle sulla giustizia e sul Pnrr" con un partito, annota Calenda "che oggi conta 24mila tesserati, quasi mille amministratori locali e tra poco celebrerà il suo primo Congresso". "Nel 2022 per noi la priorità rimane quella di costruire un grande partito riformista, radicale, forte, liberal-democratico che non sia un ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - Un, di battaglia" con l'affermdicome primo partito nelle elezioni comunali a Roma dopo una campagna elettorale condotta "come fosse una prova generale di quelle del futuro". È il 2021 raccontato da Carlo, leader di, in un video postato sui suoi social. Un"di proposte dettagliate a partire dall'ossessione' per i giovani e per le donne a quelle sulla giustizia e sul Pnrr" con un partito,ta"che oggi conta 24mila tesserati, quasi mille amministratori locali e tra poco celebrerà il suo primo Congresso". "Nel 2022 per noi la priorità rimane quella di costruire un grande partito riformista, radicale, forte, liberal-democratico che non sia un ...

