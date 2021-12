ATP Cup, un assaggio del tennis dopo i Fab Three (Di venerdì 31 dicembre 2021) Un assaggio del tennis che verrà. All'Olympic Park di Sydney, si alza il sipario sulla terza edizione dell'ATP Cup. Alla manifestazione a squadre con un montepremi da dieci milioni di dollari non ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 31 dicembre 2021) Undelche verrà. All'Olympic Park di Sydney, si alza il sipario sulla terza edizione dell'ATP Cup. Alla manifestazione a squadre con un montepremi da dieci milioni di dollari non ...

Advertising

Engage_Magazine : Su Sky e in streaming su Now l'ATP Cup 2022, il primo appuntamento ufficiale dell'anno per il tennis mondiale - sportface2016 : #AtpCup, #Berrettini suona la carica: “Siamo noi la squadra da battere” - tenniscup_it : RT @Gazzetta_it: Via alla #AtpCup a Sydney: la formula, il programma e dove vederla - OA_Sport : Le parole di Jannik Sinner nella conferenza stampa pre-ATP Cup - giulyleclerc : RT @Gazzetta_it: Atp Cup, Berrettini è sicuro: “Siamo la squadra da battere” -