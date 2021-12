Variante Omicron, La Vecchia: “Comportarsi come in zona rossa” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Contro il covid in Italia, l’ondata di contagi e la Variante Omicron bisogna “Comportarsi come se fossimo in zona rossa. Il consiglio è di starsene a casa ed evitare contatti”. Lo dice, intervistato sulla salita dei contagi per la nuova Variante a La Repubblica, Carlo La Vecchia, epidemiologo dell’Università di Milano. “Il problema – spiega – sono i malati gravi. Sul numero di casi ormai non c’è controllo perché i vaccini servono poco contro l’infezione, cioè la positività. Semmai sembrano proteggere contro il ricovero. Se lo fanno davvero questa ondata sarebbe grave ma non tragica. Se invece la protezione dalle forme più importanti di malattia è limitata allora siamo in un pasticcio grosso”, sottolinea l’epidemiologo. E aggiunge: “Comunque la terza ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 dicembre 2021) Contro il covid in Italia, l’ondata di contagi e labisogna “se fossimo in. Il consiglio è di starsene a casa ed evitare contatti”. Lo dice, intervistato sulla salita dei contagi per la nuovaa La Repubblica, Carlo La, epidemiologo dell’Università di Milano. “Il problema – spiega – sono i malati gravi. Sul numero di casi ormai non c’è controllo perché i vaccini servono poco contro l’infezione, cioè la positività. Semmai sembrano proteggere contro il ricovero. Se lo fanno davvero questa ondata sarebbe grave ma non tragica. Se invece la protezione dalle forme più importanti di malattia è limitata allora siamo in un pasticcio grosso”, sottolinea l’epidemiologo. E aggiunge: “Comunque la terza ...

Advertising

ladyonorato : A fronte di queste risultanze scientifiche, il governo #Draghi impone supergreenpass per tutti i trasporti. Cioè va… - ladyonorato : #Israele frena sulla #quartadose: un trial è in corso, ma visti i lievi sintomi e la rapidissima propagazione della… - Agenzia_Ansa : I vaccini anti-Covid potrebbero perdere parte della loro efficacia di fronte alla variante Omicron: lo suggeriscono… - alexio747 : RT @ladyonorato: A fronte di queste risultanze scientifiche, il governo #Draghi impone supergreenpass per tutti i trasporti. Cioè vaccino i… - mauromostardi : @angelo33189429 @Franco88386632 @EugenioGiani non capiscono, il problema è mondiale la variante omicron non è uno s… -