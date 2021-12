Sud: il 15 a Napoli iniziativa 'Idea-Cambiamo', 'Una proposta per il paese' (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - Si terrà sabato 15 gennaio a Napoli un incontro promosso dalla componente ‘Idea-Cambiamo' del Senato in collaborazione con il gruppo ‘Cambiamo' del Comune di Napoli, intitolato “Dall'Italia che deve crescere, una proposta per il paese” e rivolto ad amministratori e quadri delle regioni del Mezzogiorno. Si legge in una nota. Saranno presenti fra gli altri, come promotori, il consigliere comunale di Napoli Rosario Palumbo, il consigliere regionale della Campania Raffaele Pisacane, il senatore Gaetano Quagliariello e i senatori della componente. All'evento, al quale ha assicurato la sua partecipazione il presidente Giovanni Toti, in poche ore sono già arrivate le prime adesioni dai territori, fra le quali quelle dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - Si terrà sabato 15 gennaio aun incontro promosso dalla componente ‘' del Senato in collaborazione con il gruppo ‘' del Comune di, intitolato “Dall'Italia che deve crescere, unaper il” e rivolto ad amministratori e quadri delle regioni del Mezzogiorno. Si legge in una nota. Saranno presenti fra gli altri, come promotori, il consigliere comunale diRosario Palumbo, il consigliere regionale della Campania Raffaele Pisacane, il senatore Gaetano Quagliariello e i senatori della componente. All'evento, al quale ha assicurato la sua partecipazione il presidente Giovanni Toti, in poche ore sono già arrivate le prime adesioni dai territori, fra le quali quelle dei ...

