Scoperto metodo per svelare le mummie dell'antico Egitto, senza aprirle (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo tremilacinquecento anni dei ricercatori hanno finalmente aperto la mummia di Amenhotep I. E così, sono in pratica arrivati a studiare i resti oltre le bende e a scoprire dettagli importanti su questa misteriosa figura. Il tutto, senza rovinare il reperto. Tale intervento è stato possibile grazie a una nuova tecnologia digitale. La mummia di Amenhotep I, aperta in digitale Amenofi I, anche conosciuto come Amenhotep I, morto nel 1506 a.C. circa, è stato un sovrano egizio della XVIII dinastia – curiosauro.itUna ricerca sviluppata da scienziati egiziani ha rivelato dettagli inediti sulla vita e sulla morte del sovrano Amenhotep I (anche conosciuto come Amenofi), incoronato intorno al 1535 a.C. come faraone. All'interno degli antichi involucri che proteggevano la mummia gli archeologi e i radiologi hanno trovato trenta preziosi amuleti e una cintura d'oro. La mummia ...

