Sampdoria, tutto fatto per De Paoli all’Hellas Verona: i dettagli (Di venerdì 31 dicembre 2021) Calciomercato Sampdoria: accordo tra i blucerchiati e il Verona per il trasferimento di DePaoli. I dettagli della trattativa La Sampdoria ha trovato l’accordo con l’Hellas Verona per la cessione dell’esterno De Paoli. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il tutto sarebbe stato definito con un prestito con diritto di riscatto. L’ex ChievoVerona sarà dunque la seconda cessione per i blucerchiati dopo quella di Falcone alla SPAL in Serie B. CONTINUA SU Sampdoria NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Calciomercato: accordo tra i blucerchiati e ilper il trasferimento di De. Idella trattativa Laha trovato l’accordo con l’Hellasper la cessione dell’esterno De. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, ilsarebbe stato definito con un prestito con diritto di riscatto. L’ex Chievosarà dunque la seconda cessione per i blucerchiati dopo quella di Falcone alla SPAL in Serie B. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

