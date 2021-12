Roma | divieto di fuochi d’artificio | Gualtieri firma l’ordinanza

(Di giovedì 30 dicembre 2021) No aiha deciso. Il sindacohatoche vieta spettacoli pirotecnici dal 31 dicembre al 6 gennaio. Non è una novità: da anni a Poma sono vietati spettacoli del genere a Capodanno, per salvaguardare l’ambiente, gli animali e anche le persone che rischiano di ferirsi. Questa volta peròassume un significato più esteso, perché l’obiettivo del Comune è quello di limitare al minimo le possibilità di assembramenti. Ildi ‘botti’ di fine anno si aggiunge aldi feste e concerti in piazza. Il concertone di Piazza del Popolo, a cui avrebbero dovuto partecipare gli esponenti moderni della musicana, è stato annullato da giorni. Il ...

Il sindaco diRoberto Gualtieri ha firmato l'ordinanza che vieta i botti di capodanno su tutto il territorio ... Il provvedimento prevede ilassoluto di utilizzare materiale esplodente, ...- Come ogni anno il WWF lancia un accorato appello per evitare l'uso dei fuochi pirotecnici la ... 394/91) all'interno di parchi e aree protette, che impongono ildi disturbo della fauna ...Con l'arrivo della notte di San Silvestro tornano puntuali le ordinanze dei sindaci che in molte città italiane vietano l'utilizzo di fuochi artificiali e botti artigianali per festeggiare il nuovo an ...Vai alle news Roma, Ordinanza divieto botti fino a Epifania. Divieto utile a evitare vittime umane e animali. A Roma il Sindaco ha emanato un’ordinanza che prevede il divieto di ...