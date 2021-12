Record presenze Serie A: la classifica dei calciatori (Di giovedì 30 dicembre 2021) La classifica dei giocatori più presenti nella storia della Serie A: Buffon al 1° posto, Handanovic primo fra i giocatori in attività nel massimo campionato Chi detiene il Record più partite in Serie A? In questa graduatoria vediamo quelli che sono stati i calciatori che hanno collezionato più presenze nel massimo campionato italiano di calcio. Record presenze Serie A: Gianluigi Buffon, scendendo in campo con la maglia della Juventus nel Derby della Mole del 4 luglio 2020, ha ottenuto il primato assoluto, e guida la classifica con 657 presenze in Serie A con le casacche di Parma e Juventus. Alle sue spalle lo storico ex primatista Paolo Maldini, fermatosi a 647 ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ladei giocatori più presenti nella storia dellaA: Buffon al 1° posto, Handanovic primo fra i giocatori in attività nel massimo campionato Chi detiene ilpiù partite inA? In questa graduatoria vediamo quelli che sono stati iche hanno collezionato piùnel massimo campionato italiano di calcio.A: Gianluigi Buffon, scendendo in campo con la maglia della Juventus nel Derby della Mole del 4 luglio 2020, ha ottenuto il primato assoluto, e guida lacon 657inA con le casacche di Parma e Juventus. Alle sue spalle lo storico ex primatista Paolo Maldini, fermatosi a 647 ...

Advertising

zipli : Partita la campagna mondiale di promozione turistica a costo zero Prevedo che il record di -120 milioni di presen… - andrevam83 : RT @simo7600272454: @marioadinolfi Prima di questo si lamentava di non avere visibilità (per giustificare l’ennesimo disastro alle elezioni… - simo7600272454 : @marioadinolfi Prima di questo si lamentava di non avere visibilità (per giustificare l’ennesimo disastro alle elez… - real_lodi : L'UNIVERSALE ETERNO KILIAN #Mbappé! 400 (402) PRESENZE con la maglia del #RealLodi ???????????? a caccia di nuovi record… - matteoischiboni : RT @laziopress: Best of 2021, la Lazio ricorda il record di presenze di Stefan Radu – VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Record presenze Record presenze Serie A: la classifica dei calciatori ...fra i giocatori in attività nel massimo campionato Chi detiene il record più partite in Serie A? In questa graduatoria vediamo quelli che sono stati i calciatori che hanno collezionato più presenze ...

Juventus , il colpo di mercato a sorpresa per il 2022: Dembélé Una stagione intensa con i gialloneri impreziosita da 10 reti in 50 presenze complessive. Nel 2017 infatti il Barcellona decide di sferrare l'attacco, di pagare la cifra record di 105 milioni di euro ...

Roma, effetto Mourinho: è record di spettatori. E con la Juve già venduti più di 40 mila biglietti ilmessaggero.it Luca D’Angelo, un recordman in panchina L’uomo dei record del Pisa è Luca D’Angelo. Negli ultimi 50 anni è lui l’allenatore con più presenze sulla panchina nerazzurra. Il tecnico, grazie al suo lavoro, si è guadagnato quest’estate a un rinn ...

Armellino: «Siamo orgogliosi dei record e giocheremo il derby da grande squadra» Federico Sabattini Titolare fisso a centrocampo insieme a Gerli e Scarsella, Marco Armellino è cresciuto insieme al resto dei compagni dopo un avvio di campionato non semplice ed è ora una pedina fond ...

...fra i giocatori in attività nel massimo campionato Chi detiene ilpiù partite in Serie A? In questa graduatoria vediamo quelli che sono stati i calciatori che hanno collezionato più...Una stagione intensa con i gialloneri impreziosita da 10 reti in 50complessive. Nel 2017 infatti il Barcellona decide di sferrare l'attacco, di pagare la cifradi 105 milioni di euro ...L’uomo dei record del Pisa è Luca D’Angelo. Negli ultimi 50 anni è lui l’allenatore con più presenze sulla panchina nerazzurra. Il tecnico, grazie al suo lavoro, si è guadagnato quest’estate a un rinn ...Federico Sabattini Titolare fisso a centrocampo insieme a Gerli e Scarsella, Marco Armellino è cresciuto insieme al resto dei compagni dopo un avvio di campionato non semplice ed è ora una pedina fond ...