Pmi | Galassi Api | ' ripresa si vede ma troppe zavorre | non si vede strategia Pnrr'

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Milano, 30 dic. (Adnkronos) - "Lasi, gli ordini ci sono, ma sono tanti i problemi eleche ci impediscono di far volare le pmi: gli esorbitanti aumenti dei costi dell'energia, il rincaro delle materie prime - spesso l'impossibilità di trovarle -, i costi dei trasporti a cui si legano i blocchi, i ritardi nelle consegne degli ultimi mesi e lo spread che sta tornando a crescere". Lo sostiene Paolo, presidente Api l'associazione delle piccole e medie industrie di Milano, Monza, Pavia, Lodi e Bergamo. "Molte pmi sono già state costrette ad alzare i prezzi (circa il 22% delle associate), altre hanno rinunciato agli ordini (9%), altre invece hanno, addirittura, sospeso le produzioni (5%, con le conseguenze che immaginate) per evitare perdite sui bilanci, ...

E, diciamocelo, sta nella forza delleanche la capacità dell'Italia di ripagare il debito contratto con il piano nazionale di ripresa e resilienza'. Per, 'Ancora una volta soli, ma con ...Per" s e aumenta il prezzo dell'energia, bisogna diminuire le tasse ", soprattutto per le. Inoltre bisogna "agire sul tema dell' approvvigionamento , dialogando con la Russia, e agire a ...Milano, 30 dic. (Adnkronos) - "La ripresa si vede, gli ordini ci sono, ma sono tanti i problemi e troppe le zavorre che ci impediscono di far volare le pmi: gli esorbitanti aumenti dei costi dell'ener ...Milano, 30 dic. (Adnkronos) - 'Chiediamo al governo di avere coraggio. La manovra è di fatto l’ennesima occasione persa. Legge di bilancio e ...