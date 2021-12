Omicidio Pozzi a Ponza | il giallo si infittisce | negli slip di Gianmarco filtri di sigaretta

(Di giovedì 30 dicembre 2021)– Nonostante sia trascorso quasi un anno e mezzo dalla morte di, il 28enne kick boxer trovato morto in un’intercapedine alta tre metri e mezzo e larga 80 centimetri in zona Santa Maria a, il 9 agosto del 2020, le indagini vanno avanti serrate (leggi qua). A fornire diverse nuove informazioni sull’andamento delle attività investigative sono stati i conduttori de Le Iene in un servizio andato in onda due giorni fa. Il cadavere del 28enne di Frascati è stato trovato la mattina del 9 agosto intorno alle 11, a seguito della richiesta di intervento da parte della famiglia dell’abitazione adiacente a quella intercapedine che hanno testimoniato di aver sentito un tonfo. Un rumore sordo senza urla, senza chiacchiericcio, solo un botto. Singolare è stato, poi, il rinvenimento...

