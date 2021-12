Niccolò Ciatti, dopo la scarcerazione di Bissoultanov il padre scriverà a Mattarella: “Un assassino è libero per un vizio di forma” (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Lei, signor presidente che stimo profondamente, è l’unica speranza per me e per la mia famiglia”. Così Luigi Ciatti, padre di Niccolò, ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera che inizierà la sua lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una iniziativa arrivata in seguito alla decisione del 29 dicembre della Corte d’assise di Roma di scarcerare Rassoul Bissoultanov, uno dei due uomini accusati dell’omicidio di Niccolò Ciatti, il cui processo per omicidio volontario inizierà a Roma il prossimo 18 gennaio. “Gli scriverò come se fosse un amico carissimo, chiedendogli scusa per queste confidenze. Perché lui conosce il dolore devastante di una famiglia colpita da un omicidio. Gli dirò che per un vizio di forma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Lei, signor presidente che stimo profondamente, è l’unica speranza per me e per la mia famiglia”. Così Luigidi, ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera che inizierà la sua lettera al presidente della Repubblica Sergio. Una iniziativa arrivata in seguito alla decisione del 29 dicembre della Corte d’assise di Roma di scarcerare Rassoul, uno dei due uomini accusati dell’omicidio di, il cui processo per omicidio volontario inizierà a Roma il prossimo 18 gennaio. “Gli scriverò come se fosse un amico carissimo, chiedendogli scusa per queste confidenze. Perché lui conosce il dolore devastante di una famiglia colpita da un omicidio. Gli dirò che per undi...

CottarelliCPI : Il Corriere riporta che il ceceno che colpì (come da video) Niccolò Ciatti provocandone la morte è stato scarcerato… - DarioNardella : Apprendo dai familiari di Niccolò Ciatti, il giovane scandiccese ucciso brutalmente in una discoteca in Spagna, del… - Corriere : Il padre di Niccolò Ciatti: «Ha ucciso mio figlio a calci, ora è libero per un cavillo. Che dolore» - fattoquotidiano : Niccolò Ciatti, dopo la scarcerazione di Bissoultanov il padre scriverà a Mattarella: “Un assassino è libero per un… - FiorellaBangra1 : RT @CottarelliCPI: Il Corriere riporta che il ceceno che colpì (come da video) Niccolò Ciatti provocandone la morte è stato scarcerato dall… -