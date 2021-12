L’incubo Covid continua | altri tre positivi in Serie A

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 30 dicembre 2021)no ad arrivare brutte notizie dai ritrovi delle squadre diA dopo la pausa natalizia. Dopo i diversiannunciati questa mattina ora è il turno di Sassuolo e Verona. Il Sassuolo ha emanato da poco un comunicato, annunciando latà di due calciatori non meglio specificati e che non hanno avuto contatti con il resto della squadra. I due sarebbero già in isolamento. Non se la passa meglio il Verona, che ha annunciato questa mattina l’esito positivo del tampone molecolare di Giangiacomo Magnani, anche lui già in isolamento e senza contatti con i compagni e lo staff. Paura anche in casa Inter, dove Edin Dzeko è stato rispedito a casa dall’allenamento per un raffreddore sospetto. Nelle prossime ore si avranno maggiori informazioni. Thomas Cambiaso