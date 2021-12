Data Finale Conference League calcio 2022: programma, orario, dove e quando si svolge (Di giovedì 30 dicembre 2021) Terminata la fase a gironi, è tempo di pensare a quella ad eliminazione diretta in UEFA Conference League, con la Roma di José Mourinho che proverà ad andare quanto più avanti possibile. Il gruppo C ha riservato più insidie del previsto, soprattutto se si pensa ai norvegesi del Bodo-Glimt: i giallorossi si sono qualificati come primi nel girone con 13 punti, mentre il Bodo ha chiuso al secondo posto con 12 punti. Eliminati, invece, lo Zorya e il CSKA Sofia, le altre due squadre del girone C, rispettivamente con 7 punti e 1 punto in classifica al termine delle 6 partite previste. La Roma, in quanto prima classificata del suo gruppo, è qualificata direttamente agli ottavi di Finale, senza dover passare dai sedicesimi. calcio, Conference League: il sorteggio dei ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 dicembre 2021) Terminata la fase a gironi, è tempo di pensare a quella ad eliminazione diretta in UEFA, con la Roma di José Mourinho che proverà ad andare quanto più avanti possibile. Il gruppo C ha riservato più insidie del previsto, soprattutto se si pensa ai norvegesi del Bodo-Glimt: i giallorossi si sono qualificati come primi nel girone con 13 punti, mentre il Bodo ha chiuso al secondo posto con 12 punti. Eliminati, invece, lo Zorya e il CSKA Sofia, le altre due squadre del girone C, rispettivamente con 7 punti e 1 punto in classifica al termine delle 6 partite previste. La Roma, in quanto prima classificata del suo gruppo, è qualificata direttamente agli ottavi di, senzar passare dai sedicesimi.: il sorteggio dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Data Finale Data Finale Europa League calcio 2022: programma, orario, dove e quando si svolge La vittoria italiana nella seconda maggior rassegna calcistica intercontinentale manca dal lontano 1999 quando il Parma travolse in finale i francesi del Marsiglia con il risultato di 3 - 0. Dal 2011 a questa parte solo squadre inglesi e spagnole si sono aggiudicate il trofeo, vedremo se cambierà la musica in questa stagione.

Data Finale Conference League calcio 2022: programma, orario, dove e quando si svolge I giallorossi possono puntare alla vittoria finale della UEFA Conference League ; molto dipenderà, inevitabilmente, dai risultati dei sedicesimi e dai sorteggi che decreteranno l'ottavo di finale in ...

