Dalla Spagna: 'C'è l'accordo tra Juve e Dembélé (che però aspetta il Psg)' (Di giovedì 30 dicembre 2021) Un principio di accordo tra Ousmane Dembélé e la Juventus per trasferirsi a giugno a parametro zero in bianconero, alla scadenza dell'accordo con il Barcellona. Lo riporta Sport , quotidiano catalano, ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 30 dicembre 2021) Un principio ditra Ousmanee lantus per trasferirsi a giugno a parametro zero in bianconero, alla scadenza dell'con il Barcellona. Lo riporta Sport , quotidiano catalano, ...

Advertising

SkySport : Dalla Spagna: Barcellona su Morata per gennaio. Le news di calciomercato #SkySport #SkySerieA #SerieA… - sportli26181512 : Dalla Spagna: 'C'è l'accordo tra Juve e Dembélé (che però aspetta il Psg)': Dalla Spagna: 'C'è l'accordo tra Juve e… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Dalla Spagna: 'C'è l'accordo tra Juve e Dembélé (che però aspetta il Psg)' #calciomercato - Gazzetta_it : Dalla Spagna: 'C'è l'accordo tra Juve e Dembélé (che però aspetta il Psg)' #calciomercato - SummaDeceptio : ???? Intanto in Catalogna #Spagna si possono richiedere i primi 24mila rimborsi per le multe del primo #lockdown, che… -