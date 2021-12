Covid, Aifa: 'Pillola antivirale Merck nei pazienti lievi e il prima possibile dopo i primi sintomi' (Di giovedì 30 dicembre 2021) Un'efficacia ridotta rispetto ai primi dati , ma pur sempre uno strumento per combattere il Covid in determinate situazioni per specifici pazienti. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la determina dell'Agenzia italiana per il farmaco che con le modalità di impiego e le condizioni di somministrazione della Pillola antivirale Merck (molnupiravir) per il trattamento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Un'efficacia ridotta rispetto aidati , ma pur sempre uno strumento per combattere ilin determinate situazioni per specifici. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la determina dell'Agenzia italiana per il farmaco che con le modalità di impiego e le condizioni di somministrazione della(molnupiravir) per il trattamento ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Aifa: “Pillola antivirale Merck nei pazienti lievi e il prima possibile dopo i primi sintomi” - DavidPuente : No! L'Aifa non ha preso le distanze dal Governo sui vaccini e non li dichiara sperimentali - lorepregliasco : AIFA sta valutando l'anticipo della terza dose del vaccino anti-Covid da 5 a 3 mesi, riferiscono le agenzie - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Covid, Aifa: “Pillola antivirale Merck nei pazienti lievi e il prima possibile dopo i primi sintomi” - ChristianGerde2 : RT @Radio1Rai: ??#Covid @Aifa_ufficiale ha autorizzato due antivirali #molnupiravir e #remdesivir per il trattamento di pazienti non ospedal… -