CORSPORT – Insigne al Toronto: guadagnerà ‘solo’ 700 mila euro in più (Di giovedì 30 dicembre 2021) Lorenzo Insigne al Toronto, il club canadese vuole chiudere l’affare: in MLS lo stipendio netto sarebbe di 5,7 milioni di euro a stagione. Corriere dello Sport riporta le cifre dell’affare Insigne-Toronto, facendo capire che rispetto a quanto guadagna ora al Napoli la differenza non sarebbe enorme. Certo rispetto a quanto offerto da Aurelio De Laurentiis per il rinnovo di Insigne, ovvero 3,5 milioni di euro a stagione, il discorso cambia. Insigne-Toronto: le cifre ‘reali’ Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sull’ingaggio netto che percepirà l’attaccante napoletano al Toronto: “Un bel colpo rispetto alla proposta di rinnovo di De Laurentiis: quadriennale da 3,5 milioni annui. Ma non un tiraggiro considerando che ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 30 dicembre 2021) Lorenzoal, il club canadese vuole chiudere l’affare: in MLS lo stipendio netto sarebbe di 5,7 milioni dia stagione. Corriere dello Sport riporta le cifre dell’affare, facendo capire che rispetto a quanto guadagna ora al Napoli la differenza non sarebbe enorme. Certo rispetto a quanto offerto da Aurelio De Laurentiis per il rinnovo di, ovvero 3,5 milioni dia stagione, il discorso cambia.: le cifre ‘reali’ Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sull’ingaggio netto che percepirà l’attaccante napoletano al: “Un bel colpo rispetto alla proposta di rinnovo di De Laurentiis: quadriennale da 3,5 milioni annui. Ma non un tiraggiro considerando che ...

