Christian Fregoni, quanto ha vinto a Caduta Libera? Cifra record (Di giovedì 30 dicembre 2021) Christian Fregoni, quanto ha vinto a Caduta Libera? Il ragazzo sta per tornare in studio da Gerry Scotti per la sfida tra campioni. Caduta Libera (Mediaset Play)Christian Fregoni, quanto ha vinto a Caduta Libera? Ecco perché sta per tornare nello studio del quiz: la sfida tra campionissimi. Il giovane bresciano ha riscosso un grande successo dopo la partecipazione allo show di Gerry Scotti, tanto che i suoi follower su Instagram sono aumentati sensibilmente. Christian ha partecipato al programma nel 2019, sfidando anche il super campione Nicolò Scalfi, tuttavia, non riuscendo a batterlo. Fregoni, ... Leggi su chenews (Di giovedì 30 dicembre 2021)ha? Il ragazzo sta per tornare in studio da Gerry Scotti per la sfida tra campioni.(Mediaset Play)ha? Ecco perché sta per tornare nello studio del quiz: la sfida tra campionissimi. Il giovane bresciano ha riscosso un grande successo dopo la partecipazione allo show di Gerry Scotti, tanto che i suoi follower su Instagram sono aumentati sensibilmente.ha partecipato al programma nel 2019, sfidando anche il super campione Nicolò Scalfi, tuttavia, non riuscendo a batterlo., ...

Advertising

TvCircle1 : RT @TvCircle1: Terzo appuntamento con “#CadutaLibera - Campionissimi”. Scende in campo Christian Fregoni! - Saimon194 : RT @TvCircle1: Terzo appuntamento con “#CadutaLibera - Campionissimi”. Nel gioco delle botole di #Canale5, con #GerryScotti, scende in camp… - TvCircle1 : Terzo appuntamento con “#CadutaLibera - Campionissimi”. Nel gioco delle botole di #Canale5, con #GerryScotti, scend… - pazzipergerry : RT @TvCircle1: Terzo appuntamento con “#CadutaLibera - Campionissimi”. Scende in campo Christian Fregoni! - TvCircle1 : Terzo appuntamento con “#CadutaLibera - Campionissimi”. Scende in campo Christian Fregoni! -