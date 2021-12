Christian Fregoni Caduta Libera: chi è la fidanzata Delia Verzeletti (Di giovedì 30 dicembre 2021) Cosa sapere sulla vita privata di Christian Fregoni, super campione di Caduta Libera: chi è la fidanzata Delia Verzeletti. Torna per il terzo appuntamento del torneo dei Campionissimi di Caduta Libera un concorrente che si era fatto molto amare, soprattutto dal pubblico femminile, durante la sua prima partecipazione al quiz show di Canale 5. Stiamo parlando di Christian Fregoni, classe 1992, di professione bagnino. Molto seguito sui social network, Christian Fregoni è riuscito a vincere il programma e, oltre a mostrare la sua intelligenza e conoscenza, si è fatto anche notare per la sua bellezza. All’epoca della trasmissione era single, quindi in una ... Leggi su ck12 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Cosa sapere sulla vita privata di, super campione di: chi è la. Torna per il terzo appuntamento del torneo dei Campionissimi diun concorrente che si era fatto molto amare, soprattutto dal pubblico femminile, durante la sua prima partecipazione al quiz show di Canale 5. Stiamo parlando di, classe 1992, di professione bagnino. Molto seguito sui social network,è riuscito a vincere il programma e, oltre a mostrare la sua intelligenza e conoscenza, si è fatto anche notare per la sua bellezza. All’epoca della trasmissione era single, quindi in una ...

