Capodanno Roma 2022, Gualtieri vieta fuochi d’artificio e botti fino al 6 gennaio: l’ordinanza (Di giovedì 30 dicembre 2021) Niente botti e fuochi d’artificio nella Capitale con l’ordinanza firmata dal sindaco Roberto Gualtieri. Ora che mancano poche ore al nuovo anno e spesso i fuochi d’artificio colorano i ‘cieli’ spaventando gli animali e provocando, a volte, incidenti. Roma corre ai ripari e dal 31 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 sarà vietato utilizzare botti, petardi, razzi: chi viola l’ordinanza incorre in una multa salata. Capodanno Roma 2022: vietati i fuochi d’artificio Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato l’ordinanza, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nientenella Capitale confirmata dal sindaco Roberto. Ora che mancano poche ore al nuovo anno e spesso icolorano i ‘cieli’ spaventando gli animali e provocando, a volte, incidenti.corre ai ripari e dal 31 dicembre 2021 al 6saràto utilizzare, petardi, razzi: chi violaincorre in una multa salata.ti iIl Sindaco di, Roberto, ha firmato, ...

