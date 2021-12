Capodanno, controlli rafforzati: cosa dice la circolare del Viminale (Di giovedì 30 dicembre 2021) Capodanno, cosa dice la circolare del Viminale per i controlli nelle giornate prefestive e festive. Le disposizioni riguardano in particolare tre ambiti. Un posto di blocco in Italia (Getty Images)L’esplosione della variante omicron in Italia ha portato a nuovi record di positivi dall’inizio della pandemia nel nostro Paese. Oltre 78 mila contagi a fronte di un milione di tamponi sono numeri fuori portata, ma che testimoniano in maniera chiara la situazione italiana. In tutta Europa c’è apprensione, mentre si avvicina la fine dell’anno. Niente feste in piazza, misure più stringenti anche per bar e ristoranti. Gli studi scientifici dimostrano l’importanza della terza dose, mentre per sempre più attività è richiesto il Green Pass rafforzato (la certificazione verde che si ottiene con la ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 30 dicembre 2021)ladelper inelle giornate prefestive e festive. Le disposizioni riguardano in particolare tre ambiti. Un posto di blocco in Italia (Getty Images)L’esplosione della variante omicron in Italia ha portato a nuovi record di positivi dall’inizio della pandemia nel nostro Paese. Oltre 78 mila contagi a fronte di un milione di tamponi sono numeri fuori portata, ma che testimoniano in maniera chiara la situazione italiana. In tutta Europa c’è apprensione, mentre si avvicina la fine dell’anno. Niente feste in piazza, misure più stringenti anche per bar e ristoranti. Gli studi scientifici dimostrano l’importanza della terza dose, mentre per sempre più attività è richiesto il Green Pass rafforzato (la certificazione verde che si ottiene con la ...

