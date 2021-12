Amici 21, dopo LDA un altro allievo conquista il disco d’oro (Di giovedì 30 dicembre 2021) dopo la prima certificazione di vendita ottenuta da LDA, ad Amici spetta ad Albe un nuovo importante traguardo. Il cantante e pupillo nella scuola di Anna Pettinelli si conquista, in questi giorni di festività natalizie, la sua prima certificazione di vendita, per un inedito lanciato nel talent di Canale 5. In questo modo, quindi, sono due gli artisti della nuova edizione di Amici in corso, a raggiungere una certificazione di disco d’oro targata FIMI. Amici, LDA avanza verso una nuova certificazione di vendita Il figlio di Gigi D'Alessio registra nuovi importanti risultati, nel mezzo della pausa natalizia del talent dalla tv, tra ascolti e vendite complessivi ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 30 dicembre 2021)la prima certificazione di vendita ottenuta da LDA, adspetta ad Albe un nuovo importante traguardo. Il cantante e pupillo nella scuola di Anna Pettinelli si, in questi giorni di festività natalizie, la sua prima certificazione di vendita, per un inedito lanciato nel talent di Canale 5. In questo modo, quindi, sono due gli artisti della nuova edizione diin corso, a raggiungere una certificazione ditargata FIMI., LDA avanza verso una nuova certificazione di vendita Il figlio di Gigi D'Alessio registra nuovi importanti risultati, nel mezzo della pausa natalizia del talent dalla tv, tra ascolti e vendite complessivi ...

