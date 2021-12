Valencia vs Espanyol: pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Valencia cercherà di raggiungere la quarta posizione nella classifica della Liga quando riprenderà la stagione domestica in casa contro l’Espanyol venerdì 31 dicembre. Los Che ha vinto le ultime tre vittorie in campionato per scalare la divisione, ma l’Espanyol ha perso 3-1 in casa del Celta Vigo nell’ultima partita prima della pausa invernale nella massima serie spagnola. Il calcio di inizio di Valencia vs Espanyol è previsto alle 16:15 Prepartita Valencia vs Espanyol: a che punto sono le due squadre? Valencia Il Valencia ha concluso al 13esimo posto nella Liga la scorsa stagione, che si è rivelata la loro peggiore stagione da quando ha ottenuto il 14esimo posto nel 1987-88, ma ci sono state molte ragioni per i tifosi del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ilcercherà di raggiungere la quarta posizione nella classifica della Liga quando riprenderà la stagione domestica in casa contro l’venerdì 31 dicembre. Los Che ha vinto le ultime tre vittorie in campionato per scalare la divisione, ma l’ha perso 3-1 in casa del Celta Vigo nell’ultima partita prima della pausa invernale nella massima serie spagnola. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16:15 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Ilha concluso al 13esimo posto nella Liga la scorsa stagione, che si è rivelata la loro peggiore stagione da quando ha ottenuto il 14esimo posto nel 1987-88, ma ci sono state molte ragioni per i tifosi del ...

