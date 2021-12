Vaccino e Green pass: obiezioni sensate (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Avevamo ragione a dubitare. Non della scienza, ma dei presunti scienziati e dei cosiddetti esperti, oltre che dei politici. Avevamo ragione. Punto. Quando criticavamo l’assurdità di un Green pass richiesto solo ai clienti dei ristoranti e non ai camerieri o ai cuochi non ci sbagliavamo. Così come non avevamo torto a contestare la decisione di rendere obbligatorio il certificato verde per viaggiare sui treni ad alta velocità e non su quelli a bassa, riservati ai pendolari e da sempre più affollati. Era giustificata pure la nostra obiezione circa la durata del passaporto vaccinale, che inizialmente era stata fissata a un anno, per poi scendere a nove mesi e presto a sei. Gli studi condotti in Israele e in Svezia già avevano rilevato la riduzione dell’efficacia dei vaccini e dunque, insistere ritenendo valido il ... Leggi su panorama (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Avevamo ragione a dubitare. Non della scienza, ma dei presunti scienziati e dei cosiddetti esperti, oltre che dei politici. Avevamo ragione. Punto. Quando criticavamo l’assurdità di unrichiesto solo ai clienti dei ristoranti e non ai camerieri o ai cuochi non ci sbagliavamo. Così come non avevamo torto a contestare la decisione di rendere obbligatorio il certificato verde per viaggiare sui treni ad alta velocità e non su quelli a bassa, riservati ai pendolari e da sempre più affollati. Era giustificata pure la nostra obiezione circa la durata delaporto vaccinale, che inizialmente era stata fissata a un anno, per poi scendere a nove mesi e presto a sei. Gli studi condotti in Israele e in Svezia già avevano rilevato la riduzione dell’efficacia dei vaccini e dunque, insistere ritenendo valido il ...

Advertising

borghi_claudio : Vogliamo evitare le assurde corse al tampone? basta togliere il green pass. Adesso ogni positivo corre MALATO a far… - reportrai3 : Green pass in salsa cinese: QR code generato da delle app che devi mostrare continuamente. Verde, passi. Giallo, no… - borghi_claudio : @xGemelloSaltato Oh ma quando scendevano i contagi era per la possente opera di vaccinazione e le virtù salvifiche… - HarinezumiB : In 5 mesi da quando è stato introdotto il Green Pass siamo passati da: ->“mi vaccino per immunizzarmi” ->“mi vaccin… - Caterinaozzy : RT @borghi_claudio: Vogliamo evitare le assurde corse al tampone? basta togliere il green pass. Adesso ogni positivo corre MALATO a farsi '… -