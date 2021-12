Una classifica musicale di fine anno contro la morte del sentimento (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Mai capito perché tante persone si interessino all’attualità politica e non all’attualità musicale. Forse perché sono sentimentalmente spente? In effetti per ascoltare nuove canzoni con piacere e profitto bisogna essere disponibili all’avventura quantomeno estetica… Prego l’amico lettore di scrollarsi l’accidia acustica di dosso e di ascoltare il meglio, secondo un mio giudizio che certamente si può opinare ma che è meglio sfruttare, della musica del 2021. Miglior canzone in italiano, cantanti uomini: “Codex #010” di Rodolfo Montuoro. Cantanti donne: “Epidermide” di Serena Altavilla. Miglior canzone in francese: “Divine créature” dei La Femme. Miglior canzone in spagnolo: “Comerte entera” di C. Tangana. Miglior canzone in inglese, cantanti uomini: “Metal heart” di Dave Gahan e Soulsavers. Cantanti donne: “Once twice melody” dei Beach House. Miglior brano ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Mai capito perché tante persone si interessino all’attualità politica e non all’attualità. Forse perché sono sentimentalmente spente? In effetti per ascoltare nuove canzoni con piacere e profitto bisogna essere disponibili all’avventura quantomeno estetica… Prego l’amico lettore di scrollarsi l’accidia acustica di dosso e di ascoltare il meglio, secondo un mio giudizio che certamente si può opinare ma che è meglio sfruttare, della musica del 2021. Miglior canzone in italiano, cantanti uomini: “Codex #010” di Rodolfo Montuoro. Cantanti donne: “Epidermide” di Serena Altavilla. Miglior canzone in francese: “Divine créature” dei La Femme. Miglior canzone in spagnolo: “Comerte entera” di C. Tangana. Miglior canzone in inglese, cantanti uomini: “Metal heart” di Dave Gahan e Soulsavers. Cantanti donne: “Once twice melody” dei Beach House. Miglior brano ...

Una classifica musicale di fine anno contro la morte del sentimento Per ascoltare nuove canzoni con piacere e profitto bisogna essere disponibili all'avventura, quantomeno estetica. Ecco qualche titolo per scrollarsi di dosso l'accidia acustica ...

