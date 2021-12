Tour de Ski oggi | 10 e 15 km Lenzerheide | orari | programma | tv | streaming | startlist | italiani in gara

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Dopo le gare di sprint della giornata di ieri, prosegue la prima tappa delde Ski di Coppa del Mondo di sci di fondo 2021/2022 a, in Svizzera. La sprint di ieri ha confermato, in campo maschile, il gran momento di forma del norvegese Johannes Hoesflot Klaebo: il classe 1996, nella finale in cui figurava anche l’azzurro Federico Pellegrino, ha primeggiato davanti ai due francesi Richard Jouve e Lucas Chanavat. Per quanto riguarda le donne, invece, complice anche l’assenza della regina della sprint, la svedese Maja Dahlqvist, a trionfare è stata la statunitense Jessie Diggins, con alle sue spalle la norvegese Mathilde Myhrvold e la slovena Anamarija Lampic.de Ski 2022, Jessie Diggins vince la sprint tl di. Caterina Ganz migliore azzurra Quest’potremo assistere ...

Federico Pellegrino ha chiuso al quinto posto la gara sprint in tecnica libera che ha aperto ildesulla pista svizzera di Lenzerheide. Il detentore della coppa di specialità ha ceduto solo alla netta superiorità del norvegese Johannes Klaebo, giunto al traguardo nella finalissima a ...L'azzurro, dopo una buona performance nel secondo quarto di finale e dopo il ripescaggio per velocità nettamente maggiore della prima semifinale (quella con Klaebo) rispetto alla seconda, chiude ...Dopo le gare di sprint della giornata di ieri, prosegue la prima tappa del Tour de Ski di Coppa del Mondo di sci di fondo 2021/2022 a Lenzerheide, in Svizzera. La sprint di ieri ha confermato, in camp ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La sprint femminile di ieri - La sprint maschile di ieri (Pellegrino 5°) Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare ...