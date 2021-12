Tensione tra Lukaku e Tuchel, il belga fa chiarezza: le dichiarazioni! (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Chelsea campione d’Europa la scorsa estate ha voluto puntare tutto su un attaccante che potesse garantire un certo numero di gol all’anno. Si era pensato a Lewandowski, poi si era virati decisi su Haaland che però non è più partito, e alla fine i Blues hanno puntato tutto su Romelu Lukaku. L’ex attaccante nerazzurro ha voluto a tutti i costi trasferirsi in Inghilterra nonostante all’Inter era considerato al centro del progetto del neotecnico Simone Inzaghi. La dirigenza, quindi, all’inizio restìa nell’accettare l’offerta monstre da 130 milioni di euro, ha incassato questi soldi per la volontà del giocatore e li ha reinvestiti allestendo un nuovo reparto offensivo che sta facendo le fortune di mister Inzaghi. Ora, però, l’inizio deludente di stagione del belga, dovuto a problemi fisici e forse anche ad incomprensioni tattiche col tecnico, ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Chelsea campione d’Europa la scorsa estate ha voluto puntare tutto su un attaccante che potesse garantire un certo numero di gol all’anno. Si era pensato a Lewandowski, poi si era virati decisi su Haaland che però non è più partito, e alla fine i Blues hanno puntato tutto su Romelu. L’ex attaccante nerazzurro ha voluto a tutti i costi trasferirsi in Inghilterra nonostante all’Inter era considerato al centro del progetto del neotecnico Simone Inzaghi. La dirigenza, quindi, all’inizio restìa nell’accettare l’offerta monstre da 130 milioni di euro, ha incassato questi soldi per la volontà del giocatore e li ha reinvestiti allestendo un nuovo reparto offensivo che sta facendo le fortune di mister Inzaghi. Ora, però, l’inizio deludente di stagione del, dovuto a problemi fisici e forse anche ad incomprensioni tattiche col tecnico, ...

