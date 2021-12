Sky – Di Marzio: “Napoli pensa a Min-Jae Kim. Ecco le caratteristiche tecniche” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Napoli prova il colpo Min-Jae Kim per la difesa, lo dice Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky. Il club azzurro ha la necessità di prendere un difensore per gennaio, dato che Koulibaly è assente per la Coppa d’Africa e Manolas è stato ceduto. I nomi che si fanno per la difesa sono tanti, ci sarebbe anche l’opzione Fazio della Roma, spuntata oggi come una trattativa possibile, così come quella per un difensore del Manchester United. Segnale che il Napoli è molto attivo e Giuntoli sta sondando più piste per cercare di concludere una trattativa il prima possibile. Min-Jae Kim: chi è il difensore che piace al Napoli Secondo quanto riferisce il sito ufficiale di Gianluca Di Marzio, il difensore del Fenerbahce è da tempo “nella lista di Giuntoli, che aveva provato a prenderlo già nell’ultima ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ilprova il colpo Min-Jae Kim per la difesa, lo dice Gianluca Di, esperto di calciomercato di Sky. Il club azzurro ha la necessità di prendere un difensore per gennaio, dato che Koulibaly è assente per la Coppa d’Africa e Manolas è stato ceduto. I nomi che si fanno per la difesa sono tanti, ci sarebbe anche l’opzione Fazio della Roma, spuntata oggi come una trattativa possibile, così come quella per un difensore del Manchester United. Segnale che ilè molto attivo e Giuntoli sta sondando più piste per cercare di concludere una trattativa il prima possibile. Min-Jae Kim: chi è il difensore che piace alSecondo quanto riferisce il sito ufficiale di Gianluca Di, il difensore del Fenerbahce è da tempo “nella lista di Giuntoli, che aveva provato a prenderlo già nell’ultima ...

Advertising

FenerbahceDEU : @GencFenerli5858 Di Marzio, also Sky Sports Italia. - MondoNapoli : Sky, Di Marzio: 'Green pass rafforzato per tutti gli atleti! Ecco la data dell'ufficialità' -… - GiacomoMascardi : @radioradiomilan @acmilan Del primo di 15 nomi farlocchi che Sky associerà al Milan da qua a fine gennaio. La maggi… - Dadodiana8413 : @DjErjol Leggo da di Marzio di Diallo e sky riporta Botman, e sempre Di Marzio dice che il Marsiglia sarebbe intere… - FraPil93 : @MaldiniLos @DiMarzio Di Marzio (personaggio noto di Sky, il migliore per quanto riguarda il calciomercato) quando… -