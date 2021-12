Seppi meglio di Federer | un' altra volta a Melbourne

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Seppi meglio

Davide Marta

Per, quello australiano è da anni lo Slam amico: quello dove gioca, dove ha vinto più partite (21) e dove fra 2013 e 2018 ha saputo raggiungere gli ottavi per ben quattro volte . Un ...Ed è di Andreasla prima vittoria tricolore a Wimbledon, terzo Slam stagionale. Il 37enne di ... Tiafoe, invece, sull'erba si trova decisamente: nelle settimane precedenti infatti ha ...Per Seppi, quello australiano è da anni lo Slam amico: quello dove gioca meglio, dove ha vinto più partite (21) e dove fra 2013 e 2018 ha saputo raggiungere gli ottavi per ben quattro volte.Telegram vs WhatsApp: qual è meglio? Le due app sono molto simili, ma se cercate privacy e più funzionalità le cose cambiano. Ecco quale scegliere e le differenze.