Nicole Kidman: “La depressione non mi faceva sentire più il corpo come mio” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nicole Kidman è senz’altro una delle migliori attrici degli ultimi trent’anni. E l’ultima fatica della diva australiana – oggi cinquantaquattrenne -, è il film Being the Ricardos che la vede recitare al fianco di Javier Bardem, e che possiamo ora apprezzare su Amazon Prime Video. L’attrice australiana, però, non ha attraversato soltanto momenti di gioia e successo nella sua vita. C‘è stata anche la parentesi buia della depressione. E Kidman ne ha recentemente parlato proprio in occasione di eventi legati alla promozione dell’ultimo film. Vi raccomandiamo... Nicole Kidman e il dolore dell’aborto: "Io e Tom Cruise abbiamo perso 2 figli” "Conosco il dolore dell'aborto, ho provato l'adozione e la maternità ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 29 dicembre 2021)è senz’altro una delle migliori attrici degli ultimi trent’anni. E l’ultima fatica della diva australiana – oggi cinquantaquattrenne -, è il film Being the Ricardos che la vede recitare al fianco di Javier Bardem, e che possiamo ora apprezzare su Amazon Prime Video. L’attrice australiana, però, non ha attraversato soltanto momenti di gioia e successo nella sua vita. C‘è stata anche la parentesi buia della. Ene ha recentemente parlato proprio in occasione di eventi legati alla promozione dell’ultimo film. Vi raccomandiamo...e il dolore dell’aborto: "Io e Tom Cruise abbiamo perso 2 figli” "Conosco il dolore dell'aborto, ho provato l'adozione e la maternità ...

Advertising

vogue_italia : Tuffo nei costumi indimenticabili di Moulin Rouge! come l'abito rosso di Satine/Nicole Kidman ?? - ilsidero : @m_saltatu O magari per Nicole Kidman nuda. Sono indeciso. - aldomorris_ : RT @_mia27_: messo 4 stelle su Letterbox a #BeingTheRicardos e non me ne pento Nicole la mia preferita per adesso perchè non ho visto Oli… - goddessrafferty : notando 1 certa somiglianza tra nathaly hotnazzo e nicole kidman - Tider4KU : RT @_mia27_: messo 4 stelle su Letterbox a #BeingTheRicardos e non me ne pento Nicole la mia preferita per adesso perchè non ho visto Oli… -