Nervi tesi nel M5s, fuoco amico da Spadafora contro Conte sul Quirinale: «Per colpa sua rischiamo di scendere sotto il 10%» (Di mercoledì 29 dicembre 2021) «rischiamo di scendere sotto il 10% se non torniamo ad una azione politica incisiva». Vincenzo Spadafora, ex ministro del Movimento 5 Stelle del governo Conte I, è molto critico nei confronti dell’operato del leader del partito, Giuseppe Conte. «Penso che le sue prime scelte, come accedere al finanziamento pubblico, riabilitare la figura di Berlusconi, astenerci al Senato su Renzi e Cesaro, rimettere in discussione i due importanti referendum su eutanasia e cannabis, abbiano disorientato non poco il nostro elettorato», attacca in un’intervista al Corriere della Sera. Secondo i retroscena di questi giorni, il presidente del MoVimento 5 Stelle starebbe preparando un appello ai partiti per portare una donna al Quirinale. «Da che io ricordi prima dell’elezione del ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 dicembre 2021) «diil 10% se non torniamo ad una azione politica incisiva». Vincenzo, ex ministro del Movimento 5 Stelle del governoI, è molto critico nei confronti dell’operato del leader del partito, Giuseppe. «Penso che le sue prime scelte, come accedere al finanziamento pubblico, riabilitare la figura di Berlusconi, astenerci al Senato su Renzi e Cesaro, rimettere in discussione i due importanti referendum su eutanasia e cannabis, abbiano disorientato non poco il nostro elettorato», attacca in un’intervista al Corriere della Sera. Secondo i retroscena di questi giorni, il presidente del MoVimento 5 Stelle starebbe preparando un appello ai partiti per portare una donna al. «Da che io ricordi prima dell’elezione del ...

