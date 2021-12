Napoli, il difensore potrebbe arrivare già prima del match con la Juve (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Arrivano interessanti novità per quanto riguarda il calciomercato del Napoli, ecco le ultimissime notizie riportate dall’edizione di oggi, mercoledì 29 dicembre, di Tuttosport. Come ben sappiamo, la società è alla ricerca di nuovi innesti, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo per sostituire Kostas Manolas. Dalle recenti informazioni in nostro possesso, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli vorrebbe regalare a mister Luciano Spalletti il colpo Danilho Doekhi prima del big match contro la Juventus, in programma il 6 gennaio 2022 all’Allianz Stadium. Il nuovo nome proposto dal ds azzurro è di un calciatore olandese di origini surinamesi, 23enne attualmente in forza al Vitesse. Secondo il quotidiano sportivo torinese, Giuntoli, prima della prossima sfida ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Arrivano interessanti novità per quanto riguarda il calciomercato del, ecco le ultimissime notizie riportate dall’edizione di oggi, mercoledì 29 dicembre, di Tuttosport. Come ben sappiamo, la società è alla ricerca di nuovi innesti, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo per sostituire Kostas Manolas. Dalle recenti informazioni in nostro possesso, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli vorrebbe regalare a mister Luciano Spalletti il colpo Danilho Doekhidel bigcontro lantus, in programma il 6 gennaio 2022 all’Allianz Stadium. Il nuovo nome proposto dal ds azzurro è di un calciatore olandese di origini surinamesi, 23enne attualmente in forza al Vitesse. Secondo il quotidiano sportivo torinese, Giuntoli,della prossima sfida ...

IannielloBruno : @TizianoMuliere7 @FabrizioCossu @CampioneOmaggio @Glongari La priorità del Napoli è un difensore - lucacerchione : Attila #Szalai, difensore ungherese del #Fenerbahce, è in cima alla lista dei desideri di #Giuntoli. I turchi, però… - Cleme12Riccardo : ??????È rottura totale tra il Napoli e il suo capitano Insigne. Il giocatore sembra da quanto trapela esser stato mess… - dinosq : Dopo 850 nomi in estate e nessuno che abbia azzeccato che il Napoli stava trattando Anguissa, voi state ancora appr… - simonedavino96 : NAPOLI?? In pieno 'stile Anguissa', pronto l'assalto per #Tuanzebe, difensore centrale classe '97. Attualmente in p… -