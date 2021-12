Nadia Terranova tra le più attese del 2022. La vera "strettese" torna con una storia del terremoto

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ad aprire le danze di unricco di sorprese e grandi ritorni in libreria è l’attesissimo Annientare , il nuovo romanzo di Michel Houellebecq, che uscirà il 7 gennaio per La nave di Teseo, in contemporanea...

Advertising

melomarino : RT @Sciandi: Nadia Terranova oggi su @LaStampa #joandidion - manginobrioches : RT @Sciandi: Nadia Terranova oggi su @LaStampa #joandidion - nadiaterranova : RT @Sciandi: Nadia Terranova oggi su @LaStampa #joandidion - vannuccidavide : RT @Sciandi: Nadia Terranova oggi su @LaStampa #joandidion - rosanna_toscano : RT @Sciandi: Nadia Terranova oggi su @LaStampa #joandidion -

Ultime Notizie dalla rete : Nadia Terranova

Gazzetta del Sud

... dal costante successo di Passenger , la rivista di luoghi e città di Iperborea , alle più recenti Cose , rivista libro monogrfica del Post , i racconti di K diretta dae pubblicata ..."Per me, Didion è stata innanzitutto la scrittrice che ha tenuto in piedi tutto " scrive invece su La Stampa- la sopravvivenza ai lutti (le sono toccati i più terribili: la figlia ...Ad aprire le danze di un 2022 ricco di sorprese e grandi ritorni in libreria è l’attesissimo Annientare, il nuovo romanzo di Michel Houellebecq, che uscirà il 7 gennaio per La nave di Teseo, in contem ...Lo confermano le tendenze Google dell'anno: mai come nel 2021 c'è stato tanto interesse verso l'accettazione del proprio corpo. Dal nostro ...