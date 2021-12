Monsoon Studios | presenta Copper Jacket | per NES!

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Vi ricordate i bei tempi del NES?sì ed è per questo che vinoper la storica console della Casa di Kyoto Esatto, avete proprio letto bene, lo sviluppatore indieha dichiarato che la sua recente campagna di crowdfunding per sviluppare un titolo per NES, ma sarà anche su PC, è stata un vero e proprio successo. Vediamo dunque assieme che cosa si prevede per! Non sentite già anche voi quell’atmosfera nostalgica tra gli anni Ottanta e Novanta?: l’arrivo su NES e PC Sicuramente, dopo aver dato un’occhiata alle immagini che girano in rete ed al trailer, si può capire che tra le maggiori ispirazioni di questo gioco ci sono ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Monsoon Studios

tuttoteK

Vi ricordate i bei tempi del NES? Monsoon Studios sì ed è per questo che vi presentano Copper Jacket per la storica console Nintendo.Monsoon Studios just announced the success of their Kickstarter funding goal to bring action-shooter Copper Jacket to the NES ...