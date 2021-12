Lungoirno | il sottopassaggio diventa dimora di un clochard

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Ancora un, ancora un ‘invisibile’ a Salerno. Questa persona, idealmente si unisce agli altri che, per scelta o per necessità, hanno deciso di elevare ail vicino argine del fiume Irno, i portici del Corso Vittorio Emanuele o di Corso Garibaldi. Stavolta la scena riguarda ilche unisce via Torrione alla. La gente passa e quel corpo, avvolto nelle coperte, frappone un paio di ombrelli aperti. In un estremo tentativo di ricerca di privacy per una vita, forse, non felice. L'articolo proviene da Anteprima24.it.