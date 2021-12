Lingue di suocera | una ricetta leggera e velocissima!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)dilight eVolete stupire i vostri amici o i vostri ospiti con un antipasto sfizioso, che sia allo stesso tempo leggero e veloce da cucinare? Ecco laper preparare delle buonissimedidilight eIngredienti: 300 grammi di farina di tipo 0 (ve ne servirà un po’ in più per stendere l’impasto) 150 ml di acqua 80 ml di olio extravergine di oliva (ne avrete bisogno un pochino in più per ungere il tutto) 5 grammi di sale fino da cucina 2 rametti di rosmarino fresco. Le dosi indicate sono per 25-30di. Tritare il rosmarino Prendere il rosmarino e dopo averlo ...