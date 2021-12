Lazio | Zaccagni | “Con il primo stipendio ho comprato un cellulare Orgoglioso del mio percorso”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Ho sempre dato tutto me stesso nel calcio, sapevo che prima o poi sarebbero arrivate soddisfazioni. Con impegno, dedizione e un po’ di fortuna si può arrivare in alto”. Queste le parole di Mattiain una lunga intervista aStyle Magazine. “? Se non ricordo male, mi comprai unnuovo” racconta. Sulle migliori partite della sua carriera: “Per fortuna ce ne sono tante che ricordo bene. Una di queste è la finale di Playoff tra Verona e Cittadella, dove segnai ed in rimonta conquistammo la promozione in Serie A”. “Verona o Roma? Sono due città completamente diverse. A Verona ho lasciato il cuore, è una città che mi ha cresciuto in tutto, Roma invece penso che sia una delle città più belle del mondo – continua il biancoceleste, in prestito dall’Hellas Verona – . ...