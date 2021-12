“La Juve parla con lui tutti i giorni” | colpo in attacco a sorpresa

Advertising

faban82 : @lucacerasuolo Sarebbe giusto giocare, la Juve all'andata ha giocato senza molti titolari, ha perso e basta (anche… - The_Jack80 : @Angelredblack1 @TuttoMercatoWeb Commisso parla tanto però ha dato Chiesa alla Juve accettando il solito cambialone… - emilianofaziosi : @antidisagio1 @SirAnthonyRun1 @Bri_Fitz_ Ce l'ha, solo che lo svolge nei 90' in cui la Juve vince. Per il resto, pa… - AdeNugraha999 : RT @forumJuventus: Arthur, parla l'agente: 'Cerchiamo soluzioni con la Juventus, ha bisogno di giocare' ?? - footballisgone : @Gazzetta_it Debiti juve, debiti Inter..pero si parla di 45 milioni come fossero nulla…????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Juve parla

... Paulo via? Falso, è felice allae lavoriamo per il rinnovo ', in https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie - A/Juventus/18 - 08 - 2020/dybala - via -- completamente - falso -- agente - ...... con il rinnovo rinviato a febbraio: 'L'accordo non mi risulta in bilico, sisempre di un'... Ogni settimana è buona per rivedere Antun a Torino: laattualmente ha altre priorità, ma non mi ...Il difensore ha una valutazione di mercato di 80 milioni, somma che sarebbe utilizzata per arrivare a giocatori come Bremer, Frattesi e Vlahovic ...L'ex giocatore e commentatore televisivo ha sottolineato che il giocatore del Sassuolo darebbe un contributo importante nella realizzazione dei gol ...